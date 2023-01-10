Через війну Україна за пів року втратила 3 мільярди гривень ренти, – Рахункова палата

Через повномасштабну війну РФ проти України державний та місцеві бюджети за перше півріччя 2022 року втратили понад 3 млрд грн ренти.

Про це повідомляє пресслужба Рахункової палати.

Зазначається, що в першому півріччі 2022 року зменшилися надходження ренти за транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України в 2,4 раза, за лісокористування – 1,4 раза.

Упродовж 2020 року – першого півріччя 2022 року до держбюджету надійшло майже 178 млрд грн ренти. Її частка у податкових надходженнях збільшилася з 6% до майже 11%. Ще понад 18 млрд грн ренти надійшло до місцевих бюджетів, і її частка у податкових надходженнях збільшилася з 1,6% до майже 3%.

Зокрема, до зведеного бюджету надійшло:

179 млрд грн – за користування надрами;

6 млрд грн – за користування радіочастотним ресурсом;

3,9 млрд грн – за лісокористування;

3,5 млрд грн – за транспортування;

2 млрд грн – за водокористування.

За перше півріччя 2022 року особливо різко скоротилися плата за транзит аміаку територією України. До 2022 року транзитне транспортування російського аміаку приносило державі щороку понад 1 млрд грн, але зараз діяльність єдиного в Україні оператора магістрального аміакопроводу припинена і ренту він не платить.

Також різко скоротилися обсяги надходження від ренти за лісокористування. Це пов'язано з тимчасовою окупацію Росією частини територій України, де заготовлялася деревина.

Крім того, перестали платити ренту за водокористування 69% її платників.