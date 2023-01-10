Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим
Про це свідчать дані на сайтах банків, передає Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що росіяни, які призвані на військову службу по мобілізації або уклали контракт, а також їхні сім'ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками відповідно до закону РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ.
Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією".
На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.
Як прокоментував Raiffesen Bank International "Інтерфакс-Україна", "Райффайзен банк Росія", як і всі російські банки, за законом зобов'язаний запровадити кредитний мораторій для мобілізованих солдатів.
"RBI-Group не визнає окупованих територій і не веде там банківський бізнес", – підкреслили в банку.
У фінустанові додали, що "Райффайзен банк" практично припинив свою кредитну діяльність у Росії після початку війни, скоротив обсяг кредитування приблизно на 25% і продовжує вивчати усі стратегічні варіанти майбутнього у Росії, аж до виходу з ринку.
"Через складну ситуацію RBI не може назвати момент часу, коли вивчення буде завершено", – зазначили в групі.