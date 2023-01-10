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Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим

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Західні банки Raiffeisen Bank, Citibank, Credit Europe Bank та OTP Bank надають кредитні канікули російським військовим
Російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Про це свідчать дані на сайтах банків, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що росіяни, які призвані на військову службу по мобілізації або уклали контракт, а також їхні сім'ї можуть подати заяву на надання відстрочки платежів за кредитами та позиками відповідно до закону РФ від 7 жовтня 2022 року №377-ФЗ.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією".

На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.

Як прокоментував Raiffesen Bank International "Інтерфакс-Україна", "Райффайзен банк Росія", як і всі російські банки, за законом зобов'язаний запровадити кредитний мораторій для мобілізованих солдатів.

"RBI-Group не визнає окупованих територій і не веде там банківський бізнес", – підкреслили в банку.

У фінустанові додали, що "Райффайзен банк" практично припинив свою кредитну діяльність у Росії після початку війни, скоротив обсяг кредитування приблизно на 25% і продовжує вивчати усі стратегічні варіанти майбутнього у Росії, аж до виходу з ринку.

"Через складну ситуацію RBI не може назвати момент часу, коли вивчення буде завершено", – зазначили в групі.

Топ коментарі

  • Konsatntin Kotsan
    Raiffeisen Bank став самою прибутковою західною фінансовою установою в РФ, а прибутки самого банку порівняно з попереднім періодом виросли на понад як 350%... і продовжує вивчати усі стратегічні варіанти майбутнього у Росії , аж до виходу з ринку, через складну ситуацію RBI не може назвати момент часу, коли вивчення буде завершено ...
    Якого хера наша влада при такому розкладі дозволяє цьому банку працювати у нас, я розумію що у нас половину цього банку належить **** європейському банку реконструкції та розвитку, але це неприпустимо, що банк який продовжує працювати та сплачувати податки в РФ вільно працює у нас...
    Чому нема Європейських санкції щодо даних банків?
  • Остап Покотило
    Така політика поза людяністю
  • Whadym Holowko
    поки вони там, вони будуть працювати по правилам російського центробанка.
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