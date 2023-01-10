У Абрамовича знайшли ще 10 яхт та морських суден

Російський мільярдер Роман Абрамович володіє значно більшою кількістю яхт, ніж повідомлялося раніше. Через офшорні компанії та трастові фонди вінмає щонайменше ще 10 яхт та суден на додаток до шести яхт загальною вартістю не менше $1 млрд.

Про це повідомляє Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає Forbes.

У власності Абрамовича виявили 10 суден, які раніше з ним не пов'язували, і тепер їхня загальна кількість становить 16.

Вісім човнів – це невеликі судна, які, за даними журналістів, "використовуються для обслуговування" 162-метрової мегаяхти Eclipse за $427 млн , яку Абрамович збудував у 2010 році.

Зараз Eclipse пришвартована в турецькому Бодрумі, ще три яхти мільярдера – 140-метрова Solaris за $475 млн, 55-метрова Halo за $38 млн і 67-метрова Garcon за $20 млн – неподалік середземноморського узбережжя Туреччини.



Крім відомостей про вісім обслуговуючих суден, у документах також сказано, що Абрамович володіє катером під назвою Umbra A, який, за даними звіту за 2016 рік, коштує приблизно $1 млн.

Найцінніша з раніше не відомих яхт – 24-метрова Kewpie, вартість якої, за оцінками профільних експертів з агентства VesselsValue, становить близько $3 млн. Судно зареєстроване на Бермудських островах і з початку листопада перебуває у заморському володінні Франції Сен-Бартелемі.

Зазначається, що на французькій території Абрамович "не чужий", оскільки там йому належать два об'єкти нерухомості, на один з яких влада країни у квітні вже наклала арешт.

Це означає, що Kewpie теж ризикує потрапити під арешт, адже яхта пришвартована на території Франції, а Абрамович – під санкціями Європейського союзу. На судна у Туреччині, яка санкції щодо Росії не запроваджувала, ризик не поширюється.

Утім, Kewpie – не єдине судно російського олігарха, з яким можуть виникнути проблеми. Його 49-метрова яхта Sussurro за $11 млн вже майже рік пришвартованв в портовому містечку Ла-Сьота на Французькій Рів'єрі. Ще одна яхта, 50-метрова Aquamarine за $30 млн, ймовірно, все ще перебуває в Нідерландах. Її головним власником є компанія на Віргінських островах, володіння над якою Абрамович 24 лютого 2022 передав діловому партнеру Давиду Давидовичу.