У Абрамовича знайшли ще 10 яхт та морських суден
Про це повідомляє Центр розслідування корупції та організованої злочинності (OCCRP), передає Forbes.
У власності Абрамовича виявили 10 суден, які раніше з ним не пов'язували, і тепер їхня загальна кількість становить 16.
Вісім човнів – це невеликі судна, які, за даними журналістів, "використовуються для обслуговування" 162-метрової мегаяхти Eclipse за $427 млн , яку Абрамович збудував у 2010 році.
Зараз Eclipse пришвартована в турецькому Бодрумі, ще три яхти мільярдера – 140-метрова Solaris за $475 млн, 55-метрова Halo за $38 млн і 67-метрова Garcon за $20 млн – неподалік середземноморського узбережжя Туреччини.
Крім відомостей про вісім обслуговуючих суден, у документах також сказано, що Абрамович володіє катером під назвою Umbra A, який, за даними звіту за 2016 рік, коштує приблизно $1 млн.
Найцінніша з раніше не відомих яхт – 24-метрова Kewpie, вартість якої, за оцінками профільних експертів з агентства VesselsValue, становить близько $3 млн. Судно зареєстроване на Бермудських островах і з початку листопада перебуває у заморському володінні Франції Сен-Бартелемі.
Зазначається, що на французькій території Абрамович "не чужий", оскільки там йому належать два об'єкти нерухомості, на один з яких влада країни у квітні вже наклала арешт.
Це означає, що Kewpie теж ризикує потрапити під арешт, адже яхта пришвартована на території Франції, а Абрамович – під санкціями Європейського союзу. На судна у Туреччині, яка санкції щодо Росії не запроваджувала, ризик не поширюється.
Утім, Kewpie – не єдине судно російського олігарха, з яким можуть виникнути проблеми. Його 49-метрова яхта Sussurro за $11 млн вже майже рік пришвартованв в портовому містечку Ла-Сьота на Французькій Рів'єрі. Ще одна яхта, 50-метрова Aquamarine за $30 млн, ймовірно, все ще перебуває в Нідерландах. Її головним власником є компанія на Віргінських островах, володіння над якою Абрамович 24 лютого 2022 передав діловому партнеру Давиду Давидовичу.