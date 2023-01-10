У 2022 році на соцвиплати спрямували 415 мільярдів, – Мінфін

Упродовж січня-грудня 2022 року на соціальні виплати з державного бюджету спрямовано 415,7 млрд грн, зокрема у грудні майже 40 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зокрема, кошти були спрямовані:

63,5 млрд грн на виплату державних соціальних допомог, зокрема сім’ям з дітьми, із них у грудні – 5,6 млрд грн;

53,5 млрд грн для надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, із них у грудні – 6,1 млрд грн;

33,7 млрд грн на надання пільг і субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, із них у грудні ‒ 5,5 млрд грн;

232,9 млрд грн Пенсійному фонду на виплату пенсій, доплат і підвищень до пенсій, із них у грудні ‒ 22,7 млрд грн;

32,1 млрд грн на єПідтримку, що забезпечило отримання допомоги у повному обсязі всім отримувачам, які подали заявку на одержання такої допомоги.

"Уряд продовжує виконувати всі свої соціальні зобов’язання перед громадянами. Так, у 2022 році Мінфін повністю забезпечив виплату пенсій, доплат, надбавок і допомог. Переконаний, що у новому 2023 році люди будуть отримувати кошти вчасно та у повному обсязі", – прокоментував заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.