Найбільші мережі супермаркетів відмовляються від продукції Bonduelle через скандал з гуманітаркою для армії РФ (оновлено)

Мережі супермаркетів Varus, Novus, "АТБ", "Сільпо" та Auchan вирішили відмовитися від продукції французької компанії Bonduelle через інформацію про забезпечення консервованими овочами російських військових.

Про це повідомили пресслужби магазинів у соцмережах.

У мережі Varus заявили, що знімають з продажу продукцію Bonduelle.

"Попри спростування Bonduelle інформації щодо підтримки російської армії, компанія продовжує діяльність на ринку країни-агресора. Тож, компанія Varus припиняє реалізацію продукції Bonduelle", – йдеться у повідомленні.

Водночас Novus знімає з продажу не тільки товари Bonduelle, але й Greenfield, виробництво та власників якого повʼязують з РФ.

"З відомих причин ми прибираємо з полиць Novus товари ТМ Bonduelle та Greenfield. Що ж, відмова від бренду – привід ближче познайомитись з українськими виробниками, які виготовляють якісні і смачні продукти", – наголосили у компанії.

Крім того, із 4 січня мережа "АТБ" також припинила закуповувати продукцію Bonduelle.

"З 4.01.2023 року закупівля продукції цього бренду зупинена. Якщо щось на полках ви ще можете побачити, то це допродаж залишків, які були викуплені нашою мережею", – зазначили в "АТБ".

Підтримала це рішення і мережа супермаркетів Auchan.

"У зв’язку з даною ситуацією компанія Auchan Ukraine ухвалила рішення зняти із полиць продукцію бренду Bonduelle. На даний момент наші магазини виконують це рішення", – зазначили у мережі.

Згодом у Fozzy Group, якій належать мережі "Сільпо" та "Фора", також заявили про припинення закупівель продукції Bonduelle.

"Ми зупинили всі заплановані закупівлі продукції Bonduelle для "Сільпо" та знімаємо продукцію з полиць. Додатково ми звернулися до головного офісу Bonduelle із запитом офіційно спростувати будь-яку взаємодію з російськими військовими", – повідомили у пресслужбі групи агентству Інтерфакс-Україна.

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Як відомо, 5 січня Національне агентство з питань запобігання корупції України (НАЗК) закликало запровадити санкції проти французького виробника заморожених та консервованих овочів Bonduelle через скандал із гуманітарною допомогою для російської армії.

Крім того, за даними НАЗК, компанію вже внесли до списку міжнародних спонсорів війни International War Sponsor. Компанії, що потрапили в нього, офіційно отримують статус високоризикових і піддаються посиленим перевіркам з боку західних банків і фінустанов.

Водночас сайт для перевірки фактів Stopfake.org стверджує, що інформація про постачання продукції Bonduelle для російських військових спочатку була поширена на сторінці "Ярцево LIVE" у російській соцмережі "ВКонтактє", яка наразі недоступна. Інших підтверджень цього у соцмережах знайти не вдалось.

31 грудня компанія Bonduelle випустила комюніке, в якому заявила, що "російські соціальні медіа поширили неправдиву інформацію про нашу діяльність у Росії" та назвала повідомлення про гуманітарну допомогу російським військовим "фейком". Пізніше в коментарі AFP компанія заявила: "Ми не надсилаємо посилки російським солдатам".

Водночас у пресслужбі компанії додали, що Bonduelle продовжує працювати в Росії "з єдиною метою – забезпечити доступ населення до базових продуктів харчування в Росії та сусідніх країнах".