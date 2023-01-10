Видобуток газу в Росії впав до мінімуму за останні 5 років

Видобуток газу в Росії в 2022 році впав на 11,8% порівняно з 2021 роком – до 672,57 мільярда кубометрів.

За даними російського видання "Коммерсант", це найнижчий рівень видобутку газу принаймні з 2016 року, коли він становив 640,2 млрд куб. м.

Зокрема, "Газпром" визнавав, що видобуток газу компанією минулого року впав на 20% – до 412,6 млрд куб. м через різке падіння експорту до Європи. Також зменшив видобуток газу у 2022 році "Лукойл" – на 0,8%, до 20,64 млрд куб. м.

Водночас інші російські компанії за підсумками минулого року збільшили видобуток газу. Зокрема, "Новатек" збільшив видобуток на 1,7% (до 83,6 млрд куб. м), а "Роснефть" – на 16% (до 69 млрд куб. м).

Через падіння експорту до Європи російські експерти оцінюють вільні виробничі потужності "Газпрому" в обсязі 110–120 млрд куб. м, що можна порівняти з ситуацією 2015-2016 років, коли вільні потужності досягали 150 млрд куб. м. З огляду на обмежені можливості експорту та конкуренцію на внутрішньому ринку РФ у 2023 року видобуток "Газпрому" може впасти до 380 млрд куб. м.