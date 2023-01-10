Мінекономіки скасувало рішення про видачу грантів на розвиток переробки на 420 мільйонів
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Міністерство економіки анулювало рішення про надання грантів для 83 суб’єктів господарювання на створення чи розвиток переробних підприємств на загальну суму 424,3 млн грн.
Відповідні вісім наказів міністерства були підписані з 23 по 28 грудня минулого року, повідомляє Інтерфакс-Укаїна.
Зокрема, було анульовано рішення про виділення грантів по 8 млн грн для ТОВ "Якабу Трейд", ТОВ "Омега Три", ТОВ "Еколайф-Київ", ТОВ "Закарпатське агропромислове підприємство", ТОВ "Арк-Групп", ТОВ "ВКФ Великом" та ТОВ "Кріогенсервіс".
Раніше Мінекономіки повідомляло, що у 2022 році в рамках програми грантів переробним підприємствам їх отримали 178 суб'єктів на загальну суму 958,6 млн грн, у тому числі за останній тиждень року - 85 на 381,5 млн грн.