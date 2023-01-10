Нацкомісія перевірить ще 7 обленерго через порушення графіків відключень світла
Відповідне рішення регулятор ухвалив на засіданні 10 січня, передає Інтерфакс-Україна.
Цього разу під перевірку потрапили вчетверте ПрАТ "ДТЕК Київські електромережі", втретє – ПрАТ "ДТЕК Київські регіональні електромережі", АТ "ДТЕК Одеські електромережі", АТ "Полтаваобленерго", АТ "Хмельницькобленерго", вздруге – ПрАТ " Волиньобленерго" та вперше – АТ "Прикарпаттяобленерго".
В обґрунтуванні проєкту рішення регулятор вкотре наголосив, що до Нацкомісії надходять численні скарги споживачів на нерівномірний розподіл обленерго участі споживачів у графіках відключень та відсутність повідомлень з боку ОСР про перерви в електропостачанні.
Як повідомлялося, наприкінці 2022 року Нацкомісія вже ухвалила три рішення (20, 27 та 30 грудня) про перевірки обленерго щодо скарг споживачів на дискримінаційне відключення та неінформування про терміни відключень.