"Нова Пошта" планує відкрити відділення у Румунії, Німеччині та країнах Балтії

"Нова Пошта" планує до кінця року суттєво розширити свою присутність на європейському ринку.

Про це повідомила директорка компанії з управління репутацією Олена Плахова, передає liga.net.

"Цього року плануємо вийти на ринок Румунії, Німеччини та країн Балтії", – розказала вона в інтерв’ю виданню.

За її словами, продовження інвестицій буде стратегічним вектором компанії у 2023 році.

"Нова Пошта" також збирається відновити раніше заморожені проєкти, такі як будівництво двох сортувальних центрів в Одесі та Києві, й запустити їх у роботу до кінця року.

Крім того, компанія продовжує роботу над запуском власної авіакомпанії SuperNova і планує розширити географію роботи сервісу NPShopping.

Як відомо, у 2022 році "Нова пошта" відкрила 18 власних відділень у найбільших містах Польщі.