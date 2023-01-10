Літаки російських авіакомпаній почали масово ламатися

Авіаційний сектор Росії, одна з галузей, які найбільше постраждали від санкцій Заходу через вторгнення Росії в Україну, зазнав низки інцидентів у перші дні 2023 року.

Як пише The Moscow Times, раніше експерти та представники галузі висловлювали занепокоєння щодо безпеки польотів у 2022 році, коли сталося понад 130 інцидентів, у тому числі 28 авіакатастроф.

Основні виробники літаків – Boeing і Airbus – припинили поставки нових іноземних літаків і запчастин, що змусило російські авіакомпанії "канібалізувати" приземлені літаки.

Більшість західних країн закрили свій повітряний простір для російських літаків після вторгнення в Україну, що змусило Москву запровадити відповідні заходи.

Як повідомляється, 5 січня пасажирський рейс Utair змушений був приземлитися в Західному Сибіру через несправність кондиціонера.

Регіональні прокурори, які оголосили перевірку, не вказали марку літака, хоча інструменти відстеження польотів стверджують, що Boeing 737 нещодавно здійснював рейси за тим же маршрутом.

6 січня міжнародний рейс Azur Air до Таїланду з 263 людьми на борту повернувся до Новосибірська через шість годин після зльоту через пошкодження лобового скла.

Пізніше того ж дня внутрішній рейс Red Wings до Єкатеринбурга повернувся в Казань після зльоту через те, що шасі літака не вдалося підняти.

8 січня в Пермі лайнер авіакомпанії "Побєда" злетів зі злітної смуги в сніг, через що пілоти перервали рейс до Москви. В аеропорту Пермі повідомили, що пасажири залишилися неушкодженими, а літак не постраждав.

9 січня поломка туалету змусила літак Airbus A320neo S7 Airlines, який летів з Братська до Москви, приземлитися в Казані після чотирьох годин у повітрі.

Двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення внаслідок аварії радянського пасажирського літака Ан-2 на Далекому Сході Росії в морозну погоду.

У іншого радянського транспортного літака, ІрАеро Ан-26, двері вантажного відсіку частково відчинилися під час польоту на Далекому Сході Росії. Пасажири сказали, що частину їхнього багажу та капелюхів висмоктало, коли пілот повертав літак, що прямував у Магадан, до Якутська. Ніхто з 31 пасажира на борту не постраждав.

10 січня літак Boeing 737 NordStar зісковзнув із крижаної злітно-посадкової смуги на північ від Полярного кола, через що рейс до Москви був затриманий для 116 пасажирів і шести членів екіпажу. Перевірка визнала, що літак достатньо безпечний для виконання польоту пізніше того ж дня.