Дефіцит бюджету Росії зріс у грудні до рекордних $56 мільярдів, – Bloomberg

Дефіцит федерального бюджету Росії у грудні минулого року зріс до рекорду, оскільки його доходи впали на тлі запровадження обмежень на експорт нафти, а витрати на фінансування воєнного вторгнення в Україну зросли.

У підсумку фіскальний дефіцит бюджету РФ у грудні досяг рекордних 3,9 трильйонів рублів ($56 мільярдів) минулого місяця, свідчать підрахунки Bloomberg на основі попередніх даних російського уряду.

Це призвело до формування дефіциту за весь минулий рік на рівні приблизно 3,3 трильйона рублів, хоча за перші 11 місяців минулого року російський бюджет залишався профіцитним, переважно, завдяки високим цінам на нафту у першому півріччі 2022 року.

Попередні дані вказують, що витрати бюджету РФ за рік зросли більш ніж на третину порівняно з довоєнними прогнозами. Водночас Bloomberg зауважує, що державні витрати в Росії мають дуже сезонний характер, причому наприкінці року часто спостерігаються значні стрибки, що збільшує дефіцит.

Міністр фінансів РФ Антон Сілуанов раніше зазначав, що на кінець 2022 року було перенесено частину видатків, які не встигли врахувати при ухваленні федерального бюджету на 2023 рік. Зокрема, може йтися про оголошену Владіміром Путіним мобілізацію.

Водночас доходи бюджету РФ наприкінці минулого року різко впали через зниження цін на російську нафту після запровадження ембарго на її експорт до Європи та обмеження цін країнами "Великої сімки".

Через це російський уряд уже почав скорочувати або відкладати витрати, не пов’язані з війною, і обговорює підвищення податків для деяких великих компаній, щоб покрити дефіцит.

Водночас Bloomberg зауважує, що фіскальна позиція Росії залишається міцною завдяки рокам суворої бюджетної політики до вторгнення в Україну. Цього року дефіцит бюджету РФ прогнозується на рівні 2% ВВП, але цей прогноз базується на ціні на нафту на рівні $70 за барель, що приблизно на $20 вище рівня грудня.

Читайте також: Видобуток газу в Росії впав до мінімуму за останні 5 років

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року. Порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза.

У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, минулої п’ятниці, 6 січня, подешевшала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня 2022 року запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Водночас набрали чинності санкції ЄС, що передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до країн Євросоюзу і третіх країн.