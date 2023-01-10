Третину імпорту товарів в Україну за минулий рік забезпечив автотранспорт, – Мінгромад
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Обсяг імпорту найбільш стрімко збільшувався з березня до травня. У цей час галузі вдалось повернутись до обсягу міжнародних автомобільних вантажних перевезень, який Україна мала до повномасштабного вторгнення Росії. Від травня до останнього дня року обсяг імпортних товарів, які були ввезені в країну автотранспортом постійно і поступово збільшувався.
На другому місці за обсягом завезеного в країну імпорту – залізниця (9,89 млн тонн), а на третьому – морський транспорт (7,16 млн тонн).
Лідером в експорті товарів за підсумками минулого року став морський транспорт з 53,86 млн тонн. На другому місці – залізниця (33,73 млн тонн). На третьому – автомобільний транспорт (12 млн тонн).
Загалом у 2022 році Україна експортувала майже 99,8 млн тонн товарів та імпортувала – понад 30,34 млн тонн товарів. Вартість експорту склала майже $44,2 млрд, а імпорту – більш як $54,5 млрд.
Ключовими факторами нормалізації торговельної логістики в 2022 році стали:
- укладання з ООН та Туреччиною "Зернової ініціативи", яка дозволила розблокувати порти "Великої Одеси",
- підписання Угоди про лібералізацію вантажних автомобільних перевезень з ЄС
- розвиток прикордонної інфраструктури, зокрема збільшення пропускної спроможності існуючих автомобільних та залізничних пунктів пропуску, а також відкриття нових
- нарощування вантажоперевалки в портах Дунайського портового кластеру.