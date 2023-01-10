Понад 30 млн тонн імпортних товарів за минулий рік було доставлено в Україну загалом, з них майже 11 млн тонн – вантажівками.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Обсяг імпорту найбільш стрімко збільшувався з березня до травня. У цей час галузі вдалось повернутись до обсягу міжнародних автомобільних вантажних перевезень, який Україна мала до повномасштабного вторгнення Росії. Від травня до останнього дня року обсяг імпортних товарів, які були ввезені в країну автотранспортом постійно і поступово збільшувався.

На другому місці за обсягом завезеного в країну імпорту – залізниця (9,89 млн тонн), а на третьому – морський транспорт (7,16 млн тонн).

Лідером в експорті товарів за підсумками минулого року став морський транспорт з 53,86 млн тонн. На другому місці – залізниця (33,73 млн тонн). На третьому – автомобільний транспорт (12 млн тонн).

Загалом у 2022 році Україна експортувала майже 99,8 млн тонн товарів та імпортувала – понад 30,34 млн тонн товарів. Вартість експорту склала майже $44,2 млрд, а імпорту – більш як $54,5 млрд.

Ключовими факторами нормалізації торговельної логістики в 2022 році стали: