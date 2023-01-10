Чеська Excalibur Army вкладе 27 мільйонів євро у обладнання для модернізації танків для України

Чеська збройова компанія Excalibur Army інвестує близько 650 млн крон (понад 27 млн євро) у будівництво ще одного виробничого цеху та встановлення нових технологій на своєму заводі в Штернберку в Оломоуцькому краї.

Як повідомляє Chezch Radio, компанія з інженерно-збройового холдингу Czechoslovak Group (CSG) нещодавно виграла контракт на модернізацію майже сотні танків Т-72, яка фінансується США та Нідерландами в рамках військової допомоги Україні. Минулого року компанія також модернізувала старі танки Т-72 для української армії.

Модернізовані танки Т-72 мають потужніший двигун, нові системи зв'язку, цифрової діагностики, сучасні системи прицілювання, а також додаткову динамічну броню.

Щомісяця компанія здатна оновлювати до п'яти танків.

Минулого року компанія Excalibur Army поставила в Україну близько 100 одиниць військової техніки, у тому числі модернізовані танки Т-72, артилерійські системи, ракетні установки та БМП.