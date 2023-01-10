Мінфін розмістив державні облігації на 23,5 мільярда завдяки попиту банків на бенчмарк-ОВДП

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 10 січня, змогло залучити до держбюджету 23,52 млрд грн (у еквіваленті) завдяки зростанню попиту на облігації з боку банків.

Як свідчать дані Мінфіну, зокрема від продажу півторарічних облігацій вдалося залучити одразу 20,54 мільярда гривень під 19,24% річних.

Йдеться про наразі єдиний випуск бенчмарк-ОВДП, які Нацбанк дозволив банкам включати в покриття обов’язкових резервів з 11 січня.

Крім того, Мінфін розмістив шестимісячні облігації у гривні на 332,56 млн грн під 14% річних та дворічні ОВДП на 26,51 млн грн під 19,5%.

Мінфін також залучив $40,17 млн від продажу шестимісячних доларових облігацій з дохідністю 4,25% річних та 29,37 млн євро від продажу номінованих у цій валюті шестимісячних ОВДП під 3% річних.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що підвищення нормативів обов’язкового резервування для банків з одночасним ухваленням рішення про включення ОВДП до покриття обов'язкових резервів дозволить Міністерству фінансів залучити від продажу облігацій додатково мінімум 50 млрд грн.

Він зауважував, що профіцит ліквідності банківської системи наразі знаходиться на рекордному рівні, Нацбанк сподівається мотивувати банки вкладати частину цих коштів в ОВДП.

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої позики 3 січня змогло залучити до держбюджету 1,08 мільярда гривень.