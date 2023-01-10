Наглядова рада "Оператора ринку" електроенергії обрала голову
Про це повідомила пресслужба компанії за підсумками установчого засідання наглядової ради.
"Головою наглядової ради АТ "Оператор рику" обрано Дмитра Олефіра, енергетика з більш ніж 20-ти річним стажем роботи в галузі електроенергетики України. Його заступницею стала правниця Юлія Житник", – йдеться у повідомленні.
Наглядова рада також заслухала звіт про роботу товариства у 2022 році в.о. генерального директора Олександра Гавви.
Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Міністерство енергетики призначило членів наглядової ради АТ "Оператор ринку".
До його складу увійшли два представники держави – експерт з корпоративного управління Олена Ковальчук та Дмитро Оліфер, а також три незалежні члени – польський інвестбанкір Лукаш Дзеконський, менеджер скандинавської біржі Nord Pool Ліна Масюлієне юрист Юлія Житник.