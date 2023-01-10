Україна розглядає Сенегал для створення зернових хабів у Африці, – Мінагрополітики

Україна та Сенегал уклали меморандум про взаєморозуміння у сфері сільського господарства. Документ передбачає розвиток двосторонньої торгівлі сільськогосподарською продукцією, співробітництво у сфері наукових досліджень, інвестування, а також взаємовідносин державних установ та приватних організацій.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України за результатми зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з міністром сільського господарства, сільської інфраструктури та продовольчого суверенітету Республіки Сенегал Алі Нгуйе Ндіайєм.

Сольський зауважив, що Україна готова збільшувати обсяги експорту сільськогосподарської продукції та готова розглянути можливість реалізації нових логістичних проектів у Сенегалі.

Зокрема, йдеться про можливість зберігання українського зерна в так званих зернових хабах. Їх створення сприятиме прогнозованості збуту, стабілізації цін на продовольство для Африканських країн та надасть впевненості в необхідних обсягах і якості зерна.