Гетманцев анонсував перегляд спрощеної системи оподаткування для боротьби із "зарплатними ФОПами"

Влада планує переглянути спрощену систему оподаткування, яка використовується бізнесом для мінімізації податків при оплаті праці.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю delo.ua.

"Ні для кого не є секретом, що спрощена система використовується для ухилення від сплати зарплатних податків. І цю практику потрібно ліквідовувати", – заявив Гетманцев.

На думку голови Комітету, така практика суперечитиме зобов'язанням України на шляху до вступу до ЄС.

"Поєднати не вийде. Війна, звичайно, не найкращий час займатися боротьбою із "зарплатними ФОП". І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять – низький уклін та слава Богу. Але очевидно, що Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення", – наголосив Гетманцев.

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За словами депутата, наразі розглядається два шляхи мінімізації ухилення від податків з використанням спрощеної системи оподаткування.

"Перший – розробка певних критеріїв пов'язаності, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах. Скажімо, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОП з ідентичною діяльністю з надання послуг одній й тій ж юрособі, або коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові", – розповів Гетманцев.

"Другий шлях – заборона ФОП третьої групи єдиного податку у принципі працювати з юридичними особами. Але цей варіант досить радикальний, тому я б розглядав перший, який м'якший", – додав голова Комітету.

Водночас він наголосив, що ці процеси мають відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25% (на сьогодні вона становить 42%).

"Тобто я вважаю, що знижувати зарплатні податки доцільно за умови одночасної детінізації зарплат", – додав голова податкового Комітету Верховної Ради.