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Гетманцев анонсував перегляд спрощеної системи оподаткування для боротьби із "зарплатними ФОПами"

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Гетманцев анонсував перегляд спрощеної системи оподаткування для боротьби із "зарплатними ФОПами"
Влада планує переглянути спрощену систему оподаткування, яка використовується бізнесом для мінімізації податків при оплаті праці.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю delo.ua.

"Ні для кого не є секретом, що спрощена система використовується для ухилення від сплати зарплатних податків. І цю практику потрібно ліквідовувати", – заявив Гетманцев.

На думку голови Комітету, така практика суперечитиме зобов'язанням України на шляху до вступу до ЄС.

"Поєднати не вийде. Війна, звичайно, не найкращий час займатися боротьбою із "зарплатними ФОП". І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять – низький уклін та слава Богу. Але очевидно, що Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення", – наголосив Гетманцев.

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За словами депутата, наразі розглядається два шляхи мінімізації ухилення від податків з використанням спрощеної системи оподаткування.

"Перший – розробка певних критеріїв пов'язаності, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах. Скажімо, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОП з ідентичною діяльністю з надання послуг одній й тій ж юрособі, або коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові", – розповів Гетманцев.

"Другий шлях – заборона ФОП третьої групи єдиного податку у принципі працювати з юридичними особами. Але цей варіант досить радикальний, тому я б розглядав перший, який м'якший", – додав голова Комітету.

Водночас він наголосив, що ці процеси мають відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25% (на сьогодні вона становить 42%).

"Тобто я вважаю, що знижувати зарплатні податки доцільно за умови одночасної детінізації зарплат", – додав голова податкового Комітету Верховної Ради.

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Топ коментарі

  • Перехватчик
  • 18c49ed2
    Он просто манкурт-предатель. Нормальная власть его бы еже давно посадила на пожизненное с конфискацией.

  • VinsenTuaVega
    "Водночас він наголосив, що ці процеси мають відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25% (на сьогодні вона становить 42%)

    Це справжня мета цього законопроекту, щоб великий бізнес олігархів звільнити від сплати мільярдів до бюджету

    А щодо фопів яких використовують для оптимізації виплати зарплат, то, фопів які на 2 групі, неможливо використовувати, і пане Гетманцев це розуміє, бо так і каже, що питання стосується фопів на третьої групі.

    Але, по перше, ФОПів на третьої групі дуже мало, в основному на третьої групі юр особи. По друге, вони платять 5 % з обігу і не є платниками ПДВ, тобто, основний податок, ПДВ, неможливо мінімізувати за допомогою такого фопа. А податок на прибуток, якщо в тебе є цей прибуток, по перше, середні та великі компанігтаким не займаються, у великих є офшори, туди мільярди відправляють законно, у середніх теж або закордоном офшорні компанії, або навіть офіційно дивиденди ті ж 5% сплати, та отримай законно суму на картку свою, а не чужу, а це ж треба ще домовлятися, з людьми на кого ФОП, щоб він тобі приніс назад гроші, і при цьому ще треба платити і йому за це і 5% податку з обороту, не з прибутку! Тобто все це маячня, і середній бізнес не хоче таким займатись зазвичай, якщо розумний.

    Залишається малий бізнес.
    Тут таке інколи буває, але знову ж, дуже мало. По перше, малий бізнес як правило працює з готівкою, а отже, їм легше просто по чорному працювати, як вони і роблять.
    По друге, навіть ті, хто має безготівкові кошти, їх йому шкода, бо їх мало реально, і заводити ФОП, за якого треба платити всі податки есв+ 5% з обороту, вести звітність, та ще боятися податкової перевірки а також що такий ФОП тебе колись кине, це все неприємно. Набагато краще домовитись просто на відкат, з кимось, навіть за таким же фопом, але який тобі реально щось поставляє, а не " зарплатним". Також вигідно просто покупати щось на фірму а використовувати для себе. Але зарплатного фопа...то таке, ніяке на сьогодні рішення.

    Звісно, є люди, їх вже небагато, які присосалісь до якихось потоків, і вони можуть таким чином робити собі мінімізацію, але мабуть, саме таких людей цей закон і омине))
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