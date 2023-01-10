Кабмін схвалив кредит від ЄС на 18 мільярдів євро
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.
"Схвалено залучення позики від ЄС відповідно до Меморандуму про взаєморозуміння... і кредитної угоди між Україною як позичальником та Національним банком України як агентом позичальника, та Євросоюзом як кредитором (щодо Інструменту надання підтримки Україні на 2023 рік (макрофінансова допомога+) на суму до 18 мільярдів євро)", – написав Мельничук.
Як повідомлялося, лідери країн-членів Європейського Союзу 15 грудня минулого року досягли згоди про виділення Україні 18 млрд євро макрофінансової допомоги у 2023 році.
На початку цього року президент України Володимир Зеленський наголошував на важливості отримання першого траншу цієї допомоги у розмірі 3 млрд євро вже в січні.