Кабмін збільшив суму компенсації роботодавцям за працевлаштування переселенців до 6700 гривень
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Кабінет міністрів збільшив до 6,7 тис. грн суму компенсації роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 січня, передає Інтерфакс-Україна.
"Важливою складовою підтримки ВПО є компенсації роботодавцям за їхнє працевлаштування – 6 500 грн протягом двох місяців за кожного працівника-переселенця. Минулого року роботодавцям у рамках цієї програми виплатили близько 199 млн грн", – сказав Шмигаль.
Він також повідомив, що уряд ухвалює рішення, згідно з яким сума компенсації зросте до 6 700 грн.
"Це стимулюватиме бізнес активніше залучати на свої підприємства внутрішньо переміщених осіб", – заявив Шмигаль.
Раніше повідомлялося, що внутрішні переселенці можуть оформити субсидію на оплату житлово-комунальних послуг за фактичним місцем проживання.