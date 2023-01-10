Кабмін розірвав ще одну угоду з Росією

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 10 січня, ухвалив рішення про припинення дію міжурядової угоди з Росією про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії у складі посольства України в РФ та відділень Торговельного представництва РФ в Україні.