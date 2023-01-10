Країни G7 готують два обмеження цін на російські нафтопродукти, – Reuters
Про це повідомив офіційний представник G7, передає Reuters.
Коаліція, яка складається з Австралії, Канади, Японії та США, а також 27 країн Європейського Союзу, запровадила обмеження ціни на російську нафту в $60 за барель з 5 грудня на додаток до ембарго ЄС на імпорт російської нафти морем.
Із 5 лютого коаліція також запровадить обмеження цін на російські продукти, такі як дизельне паливо, гас і мазут, щоб іще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв та її здатність фінансувати вторгнення в Україну.
Але обмежити російські ціни на нафтопродукти складніше, ніж встановити ліміт ціни лише на сиру нафту, тому що є багато нафтопродуктів, і їхня ціна часто залежить від того, де їх купують, а не від того, де вони виробляються, сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.
Наводячи приклад дизельного палива та гасу, які, як правило, продаються з премією до сирої нафти, тоді як мазут зазвичай продається зі знижкою, він сказав, що саме тому G7 розглядає два обмеження цін.