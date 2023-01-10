Надходження газу з ЄС в Україну торік впало на 28%

Надходження природного газу в Україну з країн Європейського Союзу у 2022 році становило 1,84 млрд кубометрів, що на 28,3% менше, ніж у 2021 році (2,56 млрд кубометрів).

Про це свідчать дані "Оператора ГТС України", передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, постачання газу на "митний склад" ПСГ минулого року становило 735,9 млн кубометрів проти 107,4 млн кубометрів за попередній рік.

Надходження газу до ГТС України з боку Угорщини минулого року становило 632,02 млн кубометрів (2021 року – 2,2 млрд кубометрів), Словаччини – 597,93 млн кубометрів (285,3 млн кубометрів), Польщі – 511,21 млн кубометрів (78,59 млн кубометрів), Румунії – 94,69 млн кубометрів (0).

Раніше повідомлялося, що з нового року інтерес до українських потужностей зростає, адже ціна газу на європейських хабах опустилась до довоєнного рівня. Європейські сховища заповнені на понад 80% та відновлюють сезон закачування.

У період з 1 по 9 січня 2023 року надходження природного газу в Україну з країн ЄС становило 118 млн кубометрів (у тому числі 24 млн кубометрів у ТС) проти 249,1 млн кубометрів (26,4 млн кубометрів) – за весь грудень 2022 року та 228 млн кубометрів (191,1 млн кубометрів) – за листопад.