Вже визначено джерела фінансування програм відновлення на 110 мільярдів, – Шмигаль

На сьогодні загальна сума на відновлення України, джерела надходження яких уже зрозумілі, становить близько 110 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засыданны уряду 10 січня, передає Інтерфакс-Україна.

"Масштаби руйнувань колосальні. Йдеться про сотні мільярдів доларів втрат. Відповідно, програма відновлення України стане найбільшим проєктом відновлення з часів Другої світової війни. Ми вже визначали чотири ключові джерела її фінансування", – сказав Шмигаль.

За його словами, першим джерелом стануть конфісковані російські кошти.

"Уряд уже направив 17 млрд грн конфіскованих коштів російських банків до бюджетного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Працюємо над тим, щоб він розпочався і в країнах-союзниках", – додав Шмигаль.

Другим джерелом будуть кошти безпосередньо з державного бюджету, зокрема у 2023 році 35,5 млрд грн також підуть до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати Національним банком частини свого прибутку.

"Третє джерело – це кошти міжнародних партнерів. Уже є перші кроки в цьому напрямку. США ухвалили рішення про виділення на відновлення України $1,4 млрд, або понад 56 млрд. грн. Найближчим часом очікуємо на надходження цих коштів", – зазначив прем'єр. .

Четвертим джерелом, за словами Шмигаля, стануть кошти донорів з усього світу, зібрані на платформі United24.

"Дякую всім нашим партнерам і тисячам людей з різних країн світу, які допомагають нам розпочати цей процес відновлення. На сьогодні загальна сума на відновлення з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн. Усього цього року розраховуємо отримати $17 млрд, або 680 млрд грн, на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна", – підсумував прем'єр.