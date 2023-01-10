Нацбанк закликав міжнародні банки виконати обіцянки про припинення роботи в Росії

Національний банк України (НБУ) публічно закликав керівників міжнародних банківських груп виконати свої обіцянки та припинити роботу в Росії.

Про це йдеться у заяві НБУ, оприлюдненій на сайті регулятора.

"Публічно ще раз звертаємося до керівництва міжнародних банківських груп – залишаючись в Росії, ви обрали підтримку агресора та його воєнних злочинів. Крім моральних аспектів, така політика суперечить офіційній позиції урядів країн демократичного світу та широкомасштабній підтримці українського народу населенням цих країн", – йдеться у заяві.

Нацбанк наголошує, що неодноразово проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території РФ та Білорусі.

Зокрема, такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intensa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole.

При цьому під час зустрічей з керівництвом та акціонерами вказаних груп НБУ отримував запевнення, що вони "продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в Росії, включно з варіантами виходу з цього ринку".

"Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим", – наголошується у повідомленні.

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Нацбанк зауважує, що поява інформації про надання банками, які входять до міжнародних фінансових груп, пільгових умов кредитування для учасників так званої "спеціальної військової операції" – чергове свідчення того, що заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ.

"Вони залишаються активними учасниками банківського ринку РФ , конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. У своїх матеріалах банки відкрито використовують назви "лнр" та "днр" як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення Росією міжнародного права", – зазначається у повідомленні НБУ.

Національний банк також звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на такі дії міжнародних фінансових груп.

Як повідомлялося, російські дочірні банки іноземних фінустанов, включаючи Raiffeisen Bank International (Відень), Citibank (Нью-Йорк), Credit Europe Bank (Амстердам) та OTP Bank (Будапешт), разом із російськими банками надають кредитні канікули росіянам, які воюють в Україні.

Крім того, на своїх сайтах російські "Райффайзен банк" та "ОТП Банк" визнають існування так званих "Луганської та Донецької народних республік" та називають війну в Україні "спецоперацією".



На сайті "Райффайзен банку" також вказується про надання військовим РФ кредитів за пільговими умовами.