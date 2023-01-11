Шмигаль анонсував розробку Соціального кодексу України

Уряд збирається розробити у 2023 році Соціальний кодекс України.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 січня, повідомляє пресслужба уряду.

"На 2023 рік плануємо й надалі адаптувати соціальну підтримку до військових та післявоєнних умов. Є амбіції розробити та сприяти ухваленню Соціального кодексу України", – сказав Шмигаль.

За його словами, він включатиме всі соціальні компоненти з урахуванням філософії адресності та подолання складних життєвих обставин людини.

"У пенсійній сфері плануємо розвивати накопичувальну пенсію. Дуже важливо дати можливість українцям вже в молодому віці подбати про свою старість", – додав він.