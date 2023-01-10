Світло в Києві можуть відключати на більш тривалий період, – YASNO

Є велика ймовірність відключень світла в Києві в періоди, позначені у графіках світло-сірим кольором, що означає наявність світла, але передбачає можливість відключення при зростанні дисбалансу в енергосистемі.

Про це повідомив голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.

"Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим", – написав Коваленко.

За його словами, потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій до кінця березня.

Коваленко зазначив, що операторам систем розподілу електроенергії доводяться ліміти на добу вперед, проте за ситуацією вони стежать у режимі реального часу й насамперед мають заживити критичну інфраструктуру.

"Ці об'єкти мають заживлюватися безперервно, вони є найбільш пріоритетними. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25–30% від загальних обсягів", – пояснив Коваленко.

За його словами, після цього слід збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами та бізнесами, і "тут у хід ідуть черги та групи".

"Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс. Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі самі пропорційні обмеження, що й населення", – сказав Коваленко.

Як повідомлялося, з початку грудня у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень, що складаються з трьох категорій – білий колір на графіці означає гарантоване включення світла у зазначені години, сірий – світла не буде. При цьому світло-сірий колір означає можливість відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі зростатиме.