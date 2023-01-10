Світло в Києві можуть відключати на більш тривалий період, – YASNO
Про це повідомив голова енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко.
"Обсяги обмежень зараз такі, що світло, найбільш імовірно, відключатимуть у світло-сірих зонах графіка. Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим", – написав Коваленко.
За його словами, потрібно бути готовим до будь-яких ситуацій до кінця березня.
Коваленко зазначив, що операторам систем розподілу електроенергії доводяться ліміти на добу вперед, проте за ситуацією вони стежать у режимі реального часу й насамперед мають заживити критичну інфраструктуру.
"Ці об'єкти мають заживлюватися безперервно, вони є найбільш пріоритетними. Це лікарні, пожежки, комунальні підприємства. Зазвичай вони споживають близько 25–30% від загальних обсягів", – пояснив Коваленко.
За його словами, після цього слід збалансовано розподілити решту електроенергії між побутовими споживачами та бізнесами, і "тут у хід ідуть черги та групи".
"Зазвичай між обсягами для населення і бізнесами є баланс. Але от на новорічні свята населення не відключали саме через те, що відключили бізнес. І коли об’єми споживання бізнесу та промисловості зростають, вони мають такі самі пропорційні обмеження, що й населення", – сказав Коваленко.
Як повідомлялося, з початку грудня у Києві почали діяти нові графіки стабілізаційних відключень, що складаються з трьох категорій – білий колір на графіці означає гарантоване включення світла у зазначені години, сірий – світла не буде. При цьому світло-сірий колір означає можливість відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі зростатиме.