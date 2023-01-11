Німеччина допоможе профінансувати роботу Starlink в Україні на 20 мільйонів євро, – МЗС

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту у Харкові анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 млн євро на фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink.

Про це повідомляє пресслужба німецького МЗС.

"Україна звернулася до Німеччини з проханням допомогти у фінансуванні супутникового каналу зв'язку Starlink. Міністерка закордонних справ Бербок оголосила сьогодні, що Німеччина надасть на ці цілі 20 млн євро", – йдеться в повідомленні.

Ці кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 тис. терміналів Starlink, третину з яких передадуть на потреби Збройних Сил України.

"Зв'язок у режимі реального часу дозволить українським воїнам чітко координувати свої дії під час захисту Батьківщини та краще оборонятись від російських атак", – додали в німецькому МЗС.

Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала Харківіз початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.