Майже 40% українських пенсіонерів отримують пенсію нижче 3 тисяч, – "Опендатабот"
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Станом на початок жовтня найбільше пенсіонерів мешкає в Дніпропетровській області – 891 тис., в Донецькій – 751 тис., у Києві – 746 тис. та у Харківській області – 729 тис. осіб.
За 9 місяців 2022 року середня пенсія зросла на 14% – до 4 539,36 грн. Найвищі виплати, в середньому, отримують кияни – 6231,49 грн. На другому місці мешканці Донецької області – 5 749,01 грн, на третьому – Луганської: 5 309,44 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області – 3 490,32 грн.
Наразі пенсію менше 3 000 грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%.
Переважна більшість українських пенсіонерів – 8,2 мільйони або 77% – отримують пенсію через банки. За рік пенсіонерів, що довірили свої виплати банкам, побільшало на 7%, хоча усі роки до того їх кількість росла, в середньому, на 3%.
Здебільшого перевагу надають державним банкам: "Приватбанк" – 53%, "Ощадбанк" – 37%.
Станом на початок жовтня в Україні нараховується 10 726 239 пенсіонерів, з яких 6,5 млн жінок (60,8%) та 4,2 млн чоловіків (39,2%).