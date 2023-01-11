Обмеження ціни на нафту коштує Росії понад $170 мільйонів щодня, – CREA

Обмеження ціни на російську нафту обходиться Кремлю в 160 млн євро ($172 млн) на день.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на дані фінського Центру досліджень енергії та чистого повітря (CREA).



Втрачені доходи зростуть до $280 млн на день, коли обмеження буде також розширено на продукти нафтопереробки з 5 лютого, йдеться у звіті. Дослідження надає додаткові докази того, як обмеження, введені країнами "Великої сімки", і пов’язані з цим санкції Європейського Союзу б’ють по Москві.

Основна російська нафта вже продається вдвічі менше за міжнародні ціни.



"Заборона ЄС на нафту та обмеження цін на неї нарешті почали діяти, і їх вплив настільки ж значний, як і очікувалося", – каже провідний аналітик СREA Лаурі Мюллівірта.



Дослідницька організація заявила, що ЄС має ще більше закрутити гайки щодо Москви. За даними CREA, подальше зниження верхньої межі до $25-35 за барель з чинних $60, буде вищим за витрати на видобуток і транспортування в Росії, але скоротить доходи країни від експорту нафти як мінімум ще на 100 млн євро на день.



"Важливо знизити граничну ціну до рівня, який позбавляє Кремль оподатковуваних прибутків від нафти, а також обмежити решту імпорту нафти та газу з Росії", – сказав Міллівірта.

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Хоча знижка може зростати, завжди існує ймовірність того, що Росія може довільно скоротити поставки, чим загрожував Кремль, що призведе до підвищення цін на нафтуу.



За даними CREA, Росія досі відвантажила сиру нафту на суму 3,1 млрд євро на суднах, на які поширюється цінова стеля. Інші заходи, вжиті поряд зі зниженням цінової межі, такі як посилення штрафів за недотримання вимог та додаткові санкції щодо продажу танкерів, можуть скоротити доходи від викопного палива ще на 200 млн євро на день, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, після досягнення домовленості між 27 державами-членами Євросоюзу країни "Великої сімки" (G7), а також Австралія з 5 грудня 2022 року запровадили обмеження ціни на нафту, що постачається морським транспортом з Росії, на рівні $60 за барель. Водночас набрали чинності санкції ЄС, що передбачають заборону на імпорт, купівлю та транспортування російської нафти до країн Євросоюзу і третіх країн.