Усі українські АЕС готуються прийняти постійні моніторингові місії МАГАТЕ

Найближчим часом на всіх атомних електростанціях, розташованих на підконтрольній Україні території, працюватимуть постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергетики.

Таке рішення ухвалили у відповідь на пропозицію України МАГАТЕ, повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

За словами в.о. очільника Держатомрегулювання Олега Корікова, головна мета цих місій – моніторинг стану ядерної та радіаційної безпеки на ядерних установках в умовах війни.

"Перебуваючи постійно на українських АЕС, представники МАГАТЕ зможуть стати свідками того, що відбувається, в режимі реального часу. Наприклад, як впливають на безпеку ядерних установок цілеспрямовані ракетні удари російських військ по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Нагадаю, що 23 листопада внаслідок ракетної атаки всі енергоблоки українських АЕС були відключені – спрацював аварійний захист", – зазначив він.

Як повідомлялося, у грудні експерти Міжнародного агентства з атомної енергії завершили роботу на Південноукраїнській, Рівненській та Хмельницькій АЕС.