НАБУ оголосила у розшук депутата Закарпатської облради, який не задекларував дві компанії в Угорщині

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 9 січня повідомили про підозру депутату Закарпатської обласної ради у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"За даними слідства, депутат не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про дві компанії, зареєстровані ним у Будапешті (Угорщина), сумарний статутний капітал яких становить 93 млн угорських форинтів (станом на 31 грудня 2020року за курсом НБУ близько 8,9 млн грн)", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оскільки депутат залишив Україну напередодні повномасштабного вторгнення і відтоді не повертався, про підозру йому повідомили у порядку ст. 135, ст. 278 КПК України.

Йдеться про депутата від політичної партії "КМКС Партія угорців України", члена постійної комісії Закарпатської обласної ради з питань бюджету Пейтера Чабу.