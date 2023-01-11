На Закарпатті з’явиться сміттєсортувальний завод. Його збудують за грантові кошти ЄС та Угорщини

На Берегівщині, що на Закарпатті, стартує проєкт будівництва сміттєсортувального заводу, який збудують на грантові кошти ЄС та Угорщини.

Про це повідомила пресслужба Закарпатської обласної ради у Facebook.

Як повідомляється, 21 грудня був підписаний грантовий контракт ЄС між СТС та ЄОТС ТИСА на загальну суму 5,56 млн євро, а 28 грудня 2022 року – Окремий контракт між міністерством енергетики Угорщини та ЄОТС ТИСА на суму 916 100 034 млн форинтів.

"Це стало можливим попри війну в Україні, завдяки нашій наполегливості та рішучим діям. Тож тепер маємо менше року для того, щоб побудувати сміттєсортувальний завод. Маємо також низку питань, у першу чергу юридичних, які нам слід вирішити у найкоротші терміни", – зазначив голова Закарпатської облради Володимир Чубірко.

Він також повідомив, що 19 січня в Ужгороді з цього питання очікується делегація з Угорщини, зокрема з міністерства зовнішньої економіки і закордонних справ Угорщини, Спільного технічного секретаріату Програми та комітату Саболч-Сатмар-Берег.

Також відбудеться виїзна нарада в село Яноші на місце будівництва сміттєсортувального заводу.

Наразі обговорюється питання щодо укладання Договору щодо земельної ділянки, на якій буде проводитися будівництво. Наступне питання–внесення змін до дозволу на будівництво сміттєсортувального заводу.

Як зазначив Чубірко, тендер проведений і вже визначена фірма – угорсько-український консорціум.

"Наступний крок – реєстрація проєкту в Кабінеті міністрів. Далі – акредитація ЄОТС ТИСА як нерезидента в Директораті при Кабміні. Важливо, що у рамках реалізації проєкту буде створено комунальне товариство/асоціація, яка займатиметься утриманням заводу. Регламенти роботи заводу та асоціації розробить ЄОТС ТИСА", – зазначив він.