Окупанти не пускають на Запорізьку АЕС майже 1500 працівників, які відмовилися від російських паспортів, – Генштаб

Окупанти не пропускають на Запорізьку АЕС майже 1500 працівників, які відмовилися отримувати російські паспорти та співпрацювати з "Росатомом".

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

"Майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з "Росатомом", позбавлені перепусток та доступу на підприємство", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загарбники шукають нових працівників для АЕС на території РФ та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали.

Нагадаємо, 5 жовтня російський президент Путін своїм указом доручив передати окуповану Запорізьку АЕС у федеральну власність РФ. Для цього у Росії вже створили компанію "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС".

Пізніше колишній заступник головного інженера Запорізької АЕС Юрій Чернічук, який перейшов на роботу до окупантів заявив, що окуповану Запорізьку АЕС залишили близько 50% персоналу, тобто понад 5 тис. осіб.