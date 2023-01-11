Кабмін призначив членом правління "Нафтогазу" соратника Чернишова

Кабінет міністрів призначив членом правління НАК "Нафтогаз України" Василя Володіна на період до ухвалення новим складом наглядової ради компанії рішень щодо формування правління, але не пізніше 29 квітня 2023 року.

Відповідне рішення закріплено урядовим розпорядженням №15-р від 6 січня 2023 року.



Володін з 17 червня 2020 року по 8 лютого 2022 року очолював Київську обласну державну адміністрацію, а з червня по листопад 2022 року працював державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій, яке на той момент очолював чинний голова "Нафтогазу" Олексій Чернишов.



У правління "Нафтогазу" також входять Маврикій Калугін та Роман Чумак.