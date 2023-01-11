Українці зареєстрували 14 тисяч компаній та ФОПів у Польщі за неповний рік

У Польщі зареєстрували 3,6 тис. нових компаній з українським капіталом за три квартали 2022 року.

Про це йдеться у дослідженні Польського економічного інституту (PIE), передає liga.net.

Загалом у Польщі працює 24 100 українських компаній або 25% від загальної кількості компаній з іноземним капіталом. Близько 45% створених нових компаній з іноземним капіталом у Польщі за дев'ять місяців минулого року – українські.

Більшість із них – це торгові компанії (22%), будівельні (19%), а також транспортно-складські компанії (14%).

Згідно з опитуванням PIE, 66% українських компаній продовжать працювати в Польщі незалежно від ситуації в Україні. Лише 4% опитаних компаній мають намір припинити свою діяльність у Польщі та повернутися до України, як тільки дозволить ситуація.

Крім реєстрацій нових компаній, 10 207 українців отримали статус індивідуального підприємця в Польщі.

"Найбільший стрибок кількості індивідуальних підприємців-українців стався в перші тижні після початку російського вторгнення – у квітні 2022 року їх на польському ринку вже було в 4,5 раза більше, ніж у січні. У вересні – у 2,6 раза більше, ніж у квітні. У секторах переважали будівництво (24%), інформація та зв'язок (16%) та послуги (14%). Також варто зазначити, що 41% підприємців – жінки", – прокоментувала Анна Шиманська, аналітикиня групи економічного прогнозування PIE.