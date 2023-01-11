Експорт українських товарів до ЄС за рік збільшився до $28 мільярдів, – Мінекономіки

За попередніми оцінками Мінекономіки, експорт товарів до країн Євросоюзу за підсумками 2022 року зріс на 4,2% в порівнянні з 2021 роком та склав близько $28 млрд.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

"Це надзвичайно важливо з огляду на диверсифікацію логістичних маршрутів – а саме таке завдання ми ставимо на майбутнє, зокрема і Планом відновлення. Україна розширюватиме сухопутні транспортні коридори та експорт в ЄС та, відповідно, менше залежатиме від морського експорту навіть після розблокування та повернення всіх портів", – зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, це також важливо з огляду на подальшу економічну інтеграцію до ринків ЄС, залучення України до європейських ланцюжків доданої вартості

Зазначається, що зростання експорту до ЄС стало можливим, зокрема, завдяки заходам з підтримки української економіки в цілому та експорту зокрема. Це лібералізація податків, дерегуляція, підтримка виробників, страхування експорту за допомогою інструментів ЕКА.

Крім того, на показники вплинули заходи, вжиті партнерами в односторонньому порядку, або спільно – Україною та партнерами. Це відкриття, зокрема, європейських ринків для українських товарів, ініціатива ЄС "Шляхи солідарності", "митний безвіз", "транспортний безвіз" тощо.

Динаміка показників зовнішньої торгівлі України у 2023 році формуватиметься в напрямку поступового надолуження втрат, понесених у 2022 році.

Зокрема, бюджет на 2023 рік передбачає зростання експорту товарів та послуг на 7,2%. Це з урахуванням ситуації, яка склалася в виробничому комплексі, з доступом до трьох портів на Чорному морі для експорту продукції АПК, поступового розширення внутрішнього попиту, попиту на IT-послуги в світі тощо.