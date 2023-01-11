Російський "Лукойл" виставив на продаж активи у Румунії та Молдові, – ЗМІ

Російська нафтова корпорація "Лукойл" вивчає можливий продаж свого бізнесу в Румунії й Молдові після санкцій Європейського Союзу проти російських нафтових компаній.

Про це повідомляє Balkan Insight, передає enkorr.

Зазначається, що локальні компанії "Лукойлу" включають мережі станцій технічного обслуговування, нафтопереробний завод у Плоєшті (Румунія), вітрову електростанцію в Румунії й нафтобази, розташовані в обох країнах.

5 грудня минулого року набули чинності нові санкції ЄС, які торкнулися діяльності кількох російських компаній, зокрема "Лукойлу".

Рада з питань конкуренції Молдови заявляє, що дочірня компанія "Лукойлу" в країні володіє 20% місцевого ринку роздрібної торгівлі паливом. Маючи 105 станцій по всій країні, фірма зареєструвала 2021 року прибуток обсягом приблизно 60 млн молдовських леїв, що становить майже 3 млн євро. На неї також припадає близько 40% імпорту дизельного пального і 33,5% імпорту бензину в Молдову.

У Румунії компанія володіє близько 315 АЗС і налічує близько 3 тис. працівників. Як третій за величиною роздрібний продавець пального в країні, оцінюється, що його роздрібна мережа коштує майже 13 млрд румунських леїв, або близько 2,6 млрд євро.

Видання зазначає, що на обидва активи є два потенційних покупці – Royal Dutch Shell і KazMunaiGaz. Перший – найбільший гравець на всьому континенті й уже продав компанії свої російські активи в травні минулого року, а другий володіє мережею станцій Rompetrol в обох країнах.

Як повідомлялося, російський "Лукойл" домовився про продаж свого нафтопереробного комплексу на Сицилії ISAB групі G.O.I. Energy.