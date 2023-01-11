Ferrexpo Жеваго зменшило виробництво вдвічі через війну

Зареєстрована у Великій Британії гірничорудна компанія Ferrexpo plc з активами в Україні у 2022 році виробила 6,05 млн тонн котунів, що на 46% менше, ніж за 2021 рік.

Як повідомила компанія на Лондонській біржі, падіння виробництва пов'язане з операційними та логістичними обмеженнями через війну в Україні, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому виробництво котунів у четвертому кварталі 2022 року впало порівняно з четвертим кварталом 2021 року на 86%, а порівняно із вереснем-груднем 2022 року – на 50%, до 417 тис. тонн.

Компанія уточнює, що у 2022 році випуск преміальних котунів із вмістом заліза 65% склав 5,7 млн тонн (зниження на 47%), у тому числі в четвертому кварталі – 417 тис. тонн (падіння на 28% до попереднього кварталу та на 86% до аналогічного періоду попереднього року).

Випуск котунів прямого відновлення заліза (DRI, 67% заліза) минулого року становив 353 тис. тонн (падіння на 18% до 2021 року), які у четвертому кварталі минулого року не вироблялися. Котуни із вмістом заліза 62% у 2022 році не вироблялися взагалі.

Загальне виробництво товарної продукції (котуни та залізорудний концентрат) за 2022 рік впало на 46% – до 6,18 млн тонн. У тому числі випуск товарного концентрату за 2022 рік знизився на 47% – до 124 тис. тонн.

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Падіння виробництва котунів компанія пояснює розв'язаною Росією війною і пов'язаними з цим логістичними обмеженнями. Зменшення виробництва у четвертому кварталі минулого року додатково обумовлено відключеннями електроенергії протягом більшої частини кварталу.

Загальний річний обсяг продажів продукції компанією у 2022 році склав 6,2 млн тонн, що на 46% менше у порівнянні з попереднім роком, переважно, через втрату доступу до портів Чорного моря.

Чиста грошова позиція групи, з урахуванням незначних коригувань на кінець року, становить приблизно $105 млн станом на 31 грудня 2022 року (на 31 грудня 2021 року було $117 млн) з мінімальними зобов'язаннями з оренди та без заборгованості.

Як повідомлялося, після арешту у французькому Куршавелі наприкінці минулого року український бізнесмен Костянтин Жеваго залишив посаду директора та раду директорів Ferrexpo.

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Ferrеxpo належить 100% акцій Полтавського ГЗК, 100% Еристівського ГЗК та 99,9% Біланівського ГЗК.

Акції Ferrexpo знаходяться у обігу на головному майданчику Лондонської фондової біржі. Найбільшим акціонером компанії є бізнесмен Костянтин Жеваго – 50,3% акцій.