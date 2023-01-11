Світовий банк погіршив прогноз для глобальної економіки через вторгнення РФ в Україну
Про це повідомляє пресслужба банку.
"Глобальне зростання різко сповільнюється в умовах високої інфляції, вищих відсоткових ставок, скорочення інвестицій і негативних наслідків, спричинених вторгненням Росії в Україну", – йдеться у повідомленні.
Також, відповідно до прогнозу, зростання світової економіки у 2024 році очікується на рівні 2,7%.
Очікується, що падіння темпів зростання буде поширеним явищем, і прогнози на 2023 рік будуть переглянуті в бік зниження для 95% країн з розвиненою економікою, майже 70% країн із ринком, що формується, та країн, що розвиваються.
Зокрема, прогнозується, що зростання в розвинутих економіках сповільниться з 2,5% у 2022 році до 0,5% у 2023 році. За останні два десятиліття уповільнення такого масштабу стало передвісником глобальної рецесії, зауважили у Світовому банку.