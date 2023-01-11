Глобальний трейдер Trafigura продав спільний бізнес із "Роснєфтью" в Індії
Як повідомляється на сайті компанії, Trafigura продасть свій пакет у розмірі 24,5% акцій у індійській Nayara Energy італійській групі Mareterra Group Holding.
Nayara Energy керує другим за величиною нафтопереробним заводом у Індії потужністю переробки 20 млн тонн нафти на рік і роздрібною мережею АЗС.
У 2017 році консорціум за участі Trafigura придбав 49,13% акцій Nayara Energy, така ж за розміром частка належить "Роснєфті".
Загальна вартість придбання 100% Essar Oil (з урахуванням боргу) тоді оцінювалася у $12,9 млрд, повідомляла "Роснєфть".
У серпні 2022 року Reuters повідомляло, що провідні трейдери та банки розірвали відносини з індійським НПЗ через зв'язки з Росією.
Як повідомлялося, у липні минулого року глобальний нафтотрейдер Trafigura вийшов з проєкту "Восток Ойл", який розвиває російська "Роснєфть".
"Восток Ойл" – флагманський проєкт "Роснєфти" з освоєння нафтових родовищ на півострові Таймир. Він включає родовища Ванкорської групи, які вже розробляються, а також нові родовища на півночі Красноярського краю. Ресурсна база проєкту оцінюється в 6 млрд тонн рідких вуглеводнів і близько 2 трлн кубометрів газу.
Раніше Trafigura заявила про зупинку своїх інвестицій в Росії та про припинення торгівлі нафтою з підсанкційними російськими компаніями, а також "істотне зменшення" закупівлі російських нафтопродуктів.