Греція та Мальта заморозили найменше російських активів у ЄС, – Reuters

Греція та Мальта відстають від інших країн Європейського Союзу в заморожуванні російських активів, на які накладені санкції у відповідь на агресію РФ в Україні.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника ЄС та внутрішній документ.



Наразі 27 країн ЄС повідомили про заморожування російських активів на суму близько 20,3 млрд євро ($22 млрд), при цьому Італія, Ірландія, Франція, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург і Австрія повідомили про відповідні дії на загальну суму понад мільярд євро кожна.



Згідно з документом виконавчої комісії ЄС, з яким ознайомилося агентство, майже кожна інша країна ЄС заморозила активи на мільйони доларів.



Для порівняння, Греція повідомила блок лише про заморожування активів на суму 212 тис. євро, а Мальта – 147 тис. євро.



"Це трохи дивно, – сказав чиновник ЄС, який говорив на умовах анонімності, – або в них не багато, або вони не виконують свою роботу. Або вони щось зробили, але не повідомили нам, хоча мали таку можливість".

Як повідомлялося, Велика Британія заморозила російські активи на загальну суму 18,4 млрд фунтів стерлінгів ($20,9 млрд) через запроваджені проти РФ санкції після її вторгнення в Україну.