Суд конфіскував землю і нерухомість сина Януковича

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ухвалила рішення про конфіскацію активів та майна експрезидента Віктора Януковича, оформлених на його сина Олександра.

Таким чином Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила апеляцію Міністерства юстиції України та конфіскувала активи та майно Олександра Януковича у дохід держави, повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на текст рішення.

Таким чином Апеляційна палата переглянула рішення Вищого антикорупційного суду від 12 грудня 2022 року, яким було відмовлено у задоволенні позову про стягнення майна Віктора Януковича, яке було оформлено на його сина Олександра.

"У цій частині ухвалити рішення, яким позовні вимоги Міністерства юстиції задовольнити. Застосувати до Януковича Віктора Федоровича санкцію, передбачену п.1-1 ч.1 ст.4 закону "Про санкції". Стягнути в дохід держави активи (рухоме, нерухоме майно), які зареєстровані на ім'я Януковича Олександра Вікторовича", – йдеться у рішенні апеляційної палати ВАКС.

Зокрема, суд конфіскував дві земельні ділянки в Донецьку, будівлю площею майже 1,5 тис. кв. м, дві господарсько-побутові будівлі, житловий будинок площею близько 1 тис. кв. м.

У дохід держави також переходять три нежитлові будівлі та споруди в Ялті площею близько 1 тис. кв. м та автомобіль Toyota Land Cruiser 100 2007 року випуску.

Апеляційну скаргу в частині конфіскації майна, зареєстрованого на інших родичів експрезидента суд залишив без задоволення.

Як повідомлялося, ВАКС у грудні 2022 року конфіскував та стягнув у дохід держави активи експрезидента Віктора Януковича на десятки мільйонів гривень.

Зокрема, суд стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти, а саме: Центр відпочинку та здоров'я та житловий будинок (площею 825,8 кв.м), що знаходяться у с.Нові Петрівці (Вишгородський район, Київська область), кілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки "Бриг", 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт", а також у ТОВ "Будинок Лісника", кошти у сумі 31,05 млн грн та $84,96 тис.