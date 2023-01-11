50% магазинів великих продовольчих мереж обладнані генераторами

Наразі генераторами обладнано 50% торговельних точок продовольчих мереж; до кінця місяця з альтернативними джерелами живлення будуть уже 55% магазинів.

Про це повідомив співзасновник і голова правління Асоціації рітейлерів України (RAU) Андрій Жук під час брифінгу, передає Укрінформ.

"Станом на сьогодні 50% магазинів продуктових мереж забезпечені генераторами. До кінця січня це буде 55%", – зазначив Жук.

Він також прогнозує, що до кінця лютого продуктовий рітейл обладнає альтернативними джерелами живлення 60-70% своїх торговельних точок.

Як підкреслив голова правління RAU, ці цифри свідчать, що український бізнес дуже швидко адаптується до викликів сьогодення і готовий інвестувати в обладнання для подальшої роботи.

Водночас, зауважив Жук, мережам доводиться пристосовуватися не лише до перебоїв з електрикою, а й до змін споживацьких уподобань, викликаних економічною ситуацією в Україні.

"На жаль, купівельна спроможність наших співгромадян наразі змінюється. Вона погіршується. І наступного року краще почуватимуться ті мережі, які адаптуються до цих змін швидко", – сказав Жук.

Крім того, на роботу рітейлу суттєво впливатимуть і міграційні тренди.

"Сьогодні майже 7 млн українців витрачають гроші за кордоном. Скільки з них – і коли – повернеться, невідомо. Ситуація в Україні в цьому році покаже. Що більше буде цей відсоток, то вищими будуть обороти рітейлерів", – підкреслив Жук.

Станом на 20 грудня 2022 року зачиненими залишалися 7% торговельних об’єктів/магазинів, що працювали на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За даними RAU, кількість відкритих торговельних точок починаючи з березня 2022 року станом на грудень збільшилася на 22%. У різних сферах торгівлі цей процес ішов по-різному, але відновлення роботи закладів торгівлі триває у всіх без винятку сегментах, а в деяких обсяги навіть уже перевершують довоєнні результати.