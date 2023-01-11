Казахстан почне експортувати нафту до Німеччини для заміни російської

Казахстан планує експортувати у січні перші 20 тис. тонн нафти до Німеччини.

Про це повідомив міністр енергетики Казахстану Болат Акчулаков, пише російський "Коммерсант".

За його словами, Казахстан наразі отримав усне підтвердження від Росії про дозвіл на експорт сировини до ФРН трубопроводами "Транснєфті".

"Зараз перша партія – 20 тис. тонн, передбачається (експортувати за рік, – ред.) до 1,5 млн тонн поки що. Загальна потужність, яку запросили, у розмірі до 6 млн тонн, ми можемо (експортувати, – ред.). Потреба, звичайно, вища у Німеччини", – сказав Акчулаков.

"Ми чекали офіційного підтвердження від колег з Росії, пропуск через територію Російської Федерації, тому тут усне підтвердження ми маємо", – додав міністр.

Як повідомлялося, 29 грудня нафтопровідна компанія Казахстану "Казтрансойл" подала російській "Транснєфті" заявку на транзит 1,2 млн тонн казахстанської нафти до Німеччини в 2023 році.

21 грудня стало відомо, що казахська держкомпанія "Казмунайгаз" (КМГ) розглядає можливість постачання нафти до Німеччини на початку 2023 року. Йдеться про експорт казахстанської нафти трубопроводом "Дружба" на нафтопереробний завод у Шведті на сході ФРН (федеральна земля Бранденбург), який раніше отримував нафту з Росії.