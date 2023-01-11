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Швеція планує будівництво нових ядерних реакторів

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Швеція планує будівництво нових ядерних реакторів
Швеція готує законодавство, яке дозволить будівництво нових атомних електростанцій для збільшення виробництва електроенергії та зміцнення енергетичної безпеки.

Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, передає Reuters.

Енергетичний баланс Швеції складається в основному з ядерної, гідроенергетики та відновлюваних джерел енергії, і хоча наразі на неї менше вплинули потрясіння навколо поставок газу через протистояння Росії із Заходом, ціни на електроенергію залишаються високими та нестабільними після того, як Росія розпочала вторгнення в Україну.

"Ми маємо очевидну потребу у збільшенні виробництва електроенергії в Швеції. Сьогодні ми змінюємо законодавство, щоб дозволити будувати більше ядерних реакторів у більшій кількості місць", – сказав Крістерссон на пресконференції.

Нове законодавство скасовує існуючі правила, які обмежують загальну кількість реакторів до 10 та забороняють будівництво реакторів в інших місцях, ніж там, де вони існують зараз, відкриваючи двері для будівництва менших реакторів.

Зазначається, що будь-яке розширення ядерної енергетики у Швеції може зайняти багато років, враховуючи складність таких проєктів, тоді як очікується, що попит на енергію різко зросте в найближчі роки.

На даний момент у Швеції працює шість реакторів, тобто половина тих, що були раніше, і тимчасове закриття деяких з них на технічне обслуговування призвело до підвищення цін на електроенергію в скандинавській країні в останні місяці.

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