Попит на електромобілі попри війну зріс у півтора раза, – "Укравтопром"

У 2022 році українці придбали 13,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV) або у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.

За даними галузевого об'єднання "Укравтопром", крім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин.

Так, якщо у 2021 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 14%, то за підсумками минулого року вона зросла до 17%.

Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf – автомобілі цієї моделі за рік придбали 2 349 автовласників. На другому місці – Volkswagen ID.4 (1 407 проданих авто), на третьому – Tesla Model 3 (952 шт.), на четвертому – 4 Volkswagen e-Golf (862 шт.), на п'ятому – Renault Zoe (674 авто).

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Як повідомлялося, за даними МВС, упродовж 2022 року у сервісних центрах МВС зареєстровували 13 321 електрокар, що на 56% більше порівняно з попереднім роком (у 2021 році була зареєстрована 8 541 така автівка).

Загальна кількість електромобілів, зареєстрованих в Україні, становить 46 830.