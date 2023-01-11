"Чого дурня валяєте?": Путін розкритикував свого міністра промисловості

Президент РФ Путін зажадав від міністра промисловості та торгівлі Дениса Мантурова протягом місяця забезпечити укладання контрактів на 2023 рік із підприємствами з виробництва цивільної та військової авіатехніки.

Про це Мантуров доповів на нараді з президентом РФ та членами уряду, передає Інтерфакс.

Путін, коментуючи доповідь, зазначив, що, за його даними, укладання контрактів затягнулося. Мантуров у відповідь запевнив, що робота йде за планом і "все зверстано".

"Денису Валентиновичу, у вас зверстано, але контрактів немає. Я ж вам говорю. Чого ми тут з вами пікіруватися будемо. Я знаю, що контрактів немає на підприємствах. Директори сказали. Ну чого ви справді дурня валяєте? Контракти коли будуть? Я ось про що говорю. Мені директори підприємств кажуть: немає контрактів. А у вас – все зверстано. Коли будуть паспорти? – спитав Путін на нараді.

Мантуров у відповідь заявив, що роботу буде завершено протягом кварталу, виходячи з тих можливостей, "які сформовані бюджетом".

"Щоб протягом місяця – я вас прошу, – протягом місяця це має бути все зроблено. Квартал... Про що ми говоримо? Ми що, не розуміємо, в яких умовах ми живемо? Я вас прошу протягом місяця цю роботу закінчити, гаразд?" – сказав Путін.

Мантуров запевнив, що намагатиметься з колегами зробити "все можливе".

"Ні, не постараєтеся зробити все можливе, а зробіть це, будь ласка, протягом місяця. Це потрібно зробити протягом місяця. Не пізніше", – наголосив президент РФ.

Раніше повідомлялося, що авіаційний сектор Росії, одна з галузей, які найбільше постраждали від санкцій Заходу через вторгнення Росії в Україну, зазнав низки інцидентів у перші дні 2023 року.