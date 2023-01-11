Tesla планує вкласти у розширення гігафабрики у Техасі $780 мільйонів

Компанія Tesla подала заявку на розширення своєї гігафабрики в Техасі з інвестиціями на загальну суму $775,7 млн, що стало одним із найбільших заходів із розширення з моменту створення гігафабрики в Німеччині минулого року вартістю $5,5 млрд.

Про це пише Reuters із посиланням на документи Департаменту ліцензування штату Техас.

Як повідомляється, компанія планує додати п’ять нових об’єктів на своїй ділянці в Остіні, серед яких буде розташовано лабораторію клітинних досліджень і підрозділ під назвою "Катод", точне призначення якого наразі невідоме.

Очікується, що компанія проведе день інвестора 1 березня на заводі в Остіні та, ймовірно, розкриє плани щодо розширення та розподілу капіталу.

Tesla також має фабрику в Неваді та виробничі потужності у Фремонті, Каліфорнія.

У грудні місцева газета Reforma повідомила, що незабаром Tesla може оголосити про будівництво гігафабрики в північному мексиканському штаті Нуево-Леон із початковими інвестиціями від $800 млн до $1 млрд.