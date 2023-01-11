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Гетманцев анонсував скасування податків на ввезення безпілотників та тепловізорів

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Гетманцев анонсував скасування податків на ввезення безпілотників та тепловізорів
У Верховній Раді підготують законопроєкт про звільнення від сплати податків імпорту безпілотних літальних апаратів (БПЛА), прицілів та тепловізорів.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"На звернення волонтерських організацій ініціюю зміни у Податковий кодекс щодо законопроєкту про звільнення від ПДВ і мита при ввезенні фізичними і юридичними особами (в тому числі через міжнародні поштові відправлення): БПЛА, оптичні і коліматорні приціли; тепловізори", – написав Гетманцев.

Своєю чергою народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк уточнив, що відповідні зміни мають бути внесені і до Митного кодексу.

"Тоді на звернення волонтерських організацій і у додаток до вашого податкового, ініціюю зміни у Митний кодекс, щодо звільнення від ПДВ і мита при ввезенні фізичними і юридичними особами (в тому числі через міжнародні поштові відправлення): БПЛА, оптичні і коліматорні приціли; тепловізори", – написав Железняк у Telegram, коментуючи допис Гетманцева.

Як повідомлялося, раніше Железняк із посиланням на дані Митної служби зазначав, що за 2022 рік з початку повномасштабної війни в Україну офіційно ввезли лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито. Усі інші безпілотники були завезені як гуманітарна допомога та допомога військовим.

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Топ коментарі

  • Цинічний Бандера cfcdbb42
    Якщо Гетманцев ще досі вирішує долю беспілотників, то перемога буде тільки в наших мріях! Амінь
  • Игорь Вазианский
    "курка у гнізді, яєчко в ..."
    Спочатку діло зроби, чудак на букву "м", а потім кукурікай.
  • Цинічний Бандера cfcdbb42
    Не просто риг, а гебіст і колишній начальник Путін в Дрездені Сівкович
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