Гетманцев анонсував скасування податків на ввезення безпілотників та тепловізорів

У Верховній Раді підготують законопроєкт про звільнення від сплати податків імпорту безпілотних літальних апаратів (БПЛА), прицілів та тепловізорів.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

"На звернення волонтерських організацій ініціюю зміни у Податковий кодекс щодо законопроєкту про звільнення від ПДВ і мита при ввезенні фізичними і юридичними особами (в тому числі через міжнародні поштові відправлення): БПЛА, оптичні і коліматорні приціли; тепловізори", – написав Гетманцев.

Своєю чергою народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк уточнив, що відповідні зміни мають бути внесені і до Митного кодексу.

"Тоді на звернення волонтерських організацій і у додаток до вашого податкового, ініціюю зміни у Митний кодекс, щодо звільнення від ПДВ і мита при ввезенні фізичними і юридичними особами (в тому числі через міжнародні поштові відправлення): БПЛА, оптичні і коліматорні приціли; тепловізори", – написав Железняк у Telegram, коментуючи допис Гетманцева.

Як повідомлялося, раніше Железняк із посиланням на дані Митної служби зазначав, що за 2022 рік з початку повномасштабної війни в Україну офіційно ввезли лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито. Усі інші безпілотники були завезені як гуманітарна допомога та допомога військовим.