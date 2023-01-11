Нацбанк анулював ліцензію сервісу переказу коштів "24 Pay"

Національний банк України (НБУ) анулював ліцензію на переказ коштів у національній валюті, видану ТОВ "НСП", яке надає послуги під брендом "24 Pay".

Таке рішення ухвалено Комітетом з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг 9 січня та набрало чинності з 10 січня, повідомляє пресслужба регулятора.

"Захід впливу застосовано за систематичне порушення ТОВ "НСПˮ вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", – зазначається у повідомленні.

У Нацбанку нагадали, що до ТОВ "НСП" упродовж 2022 року вже застосовувались закходи впливу за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню коштів.

Крім того, Національний банк застосував до ТОВ "НСПˮ захід впливу у вигляді штрафу в розмірі 82,5 тис. грн за низку порушень.

За даними держреєстру, ТОВ "НСП" опосередковано, через ТОВ "Дата менеджмент центр", належить Владиславу Буніну.

Компанія працює під брендом "24 Pay", найпопулярнішим сервісом якої є мультикарткові грошові перекази.